AI火熱拉抬出口 台經院上修今年經濟成長率至3.29%

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布最新經濟預測，看好人工智慧（AI）商機大爆發，帶動台灣出口表現，上修2024年全年經濟成長率至3.29%，較1月預測增加0.14個百分點；雖然電價調漲，上修全年消費者物價上漲率（CPI）至2.13%，和其他機構預測值相比，仍相對溫和。

「2024年經濟成長模式呈現內外皆溫」，台經院分析，受惠於AI等新興科技應用需求強勁，高階晶片需求擴增，加上部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，且全球商品需求復甦，全球貿易量成長回升，上修2024年出口成長率至7.55%。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，美國經濟一支獨秀，帶動台灣出口自去年下半年開始扶搖直上，AI概念商品持續熱賣；以今年第1季出口的國際比較來看，台灣表現最好，優於中國、日本、韓國。

內需方面，台經院指出，隨著國內景氣復甦，民間消費動能穩健，估成長率維持2.69%，不過民間投資受到地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素升溫，企業資本支出態度審慎，導致民間投資不如預期，大幅下修2.13個百分點，降至1.11%。

孫明德補充，主要經濟體當中，僅美國經濟穩健，其他表現都不好，中國更是「中氣不足」，將拖累台灣傳統產業，連帶影響廠商投資計畫及意願。

「今年經濟成長率台灣會不錯，但差異會很大」，台經院院長張建一表示，現在表現好的幾乎都有搭上AI題材，尤其美國需求強勁，會有拉抬效果，但傳產復甦恐怕不同調；他也透露，接下來是否能夠上修台灣經濟成長率，傳產表現很重要。

物價部分，考量國內電價調漲正式上路，且近期國際機構預測國際油價略高於預測，可能形成較高的通膨預期，台經院上修今年CPI成長率為2.13%，較前次預測增加0.18個百分點。

張建一表示，相較其他預測機構，台經院對於通膨率看法相對和緩，因為經濟部電價調漲方案出爐，方案有針對不同用戶做出細緻規劃，有助於減緩衝擊。

隨著景氣穩步回升，國內主要智庫陸續上修對今年經濟成長率預測，但台經院提醒，全球經濟仍面臨諸多挑戰，例如中東地緣政治風險升溫、主要國家央行貨幣政策轉向時點、中國需求不振造成部分產業產能過剩加劇貿易緊張局勢等，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，必須持續關注。

台經院今天同步公布3月營業氣候測驗點，製造業營業氣候測驗點呈現連續4個月上揚，服務業測驗點轉為上揚，營建業續呈下滑，不過跌幅有限，研判營建業對景氣看法持平。（編輯：林淑媛）1130425