踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國

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（中央社記者吳家豪台北23日電）美國政府禁止輝達（NVIDIA）與供應商向中國出售先進晶片，現在傳出多家中國學術及研究機構透過經銷商取得輝達高階人工智慧（AI）晶片，輝達供應商技嘉對此喊冤。

路透社審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年11月17日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有10個中國實體已從美超微（Supermicro）、戴爾科技（Dell）及台廠技嘉科技生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。

技嘉今天向中央社記者表示，去年11月17日晶片禁令生效後，均完全遵循相關規範，未曾出貨受到管制的產品到中國大陸。技嘉再次強調，一直嚴格遵守台灣相關法律及國際相關禁令規範規定，沒有任何違反禁運禁令的情形。

技嘉與輝達合作關係緊密，去年8月輝達推出搭載NVIDIA L40S GPU（繪圖處理器）的OVX伺服器，技嘉就是首波合作廠商之一。今年3月輝達在美國加州舉辦年度GTC技術大會，推出新款AI晶片Blackwell B200，技嘉再度入列新晶片供應鏈，躋身「輝達概念股」。

知情人士告訴中央社記者，去年11月17日美國晶片禁令生效後，所有輝達供應商都不能出貨受到管制的產品到中國，所有出貨客戶都會經過嚴格檢視，確保符合規範。

知情人士進一步指出，就算是受管制的產品，只要是在禁令生效前已經進口至中國，仍然完全合乎法規。中國當地代理商、經銷商在禁令日期生效後，仍有些許庫存品銷售或出貨給標案，也是正常商業流程。若缺乏具體證據，不宜憑空想像，甚或斷章取義。

技嘉本業生產主機板與顯示卡，因為搭上輝達旋風、搶攻AI伺服器商機，去年技嘉營收衝上新台幣1367.73億元、年增27.51%，創歷史新高。技嘉整體伺服器營收占比已超過3成，看好2024年伺服器出貨與營收將比2023年成長。（編輯：張良知）1130423