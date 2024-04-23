路透：美台3大廠成中國取得輝達AI高階晶片破口

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（中央社北京23日綜合外電報導）路透社獨家報導，儘管美國去年擴大對於中國的先進人工智慧（AI）晶片出口管制規模，但中國大專院校和研究機構近來仍透過經銷商取得輝達高階AI晶片。

路透社審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年11月17日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有10個中國實體已從美超微（Supermicro）、戴爾科技（Dell）及台廠技嘉科技生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達（NVIDIA）先進晶片。

確切來說，根據去年11月20日至今年2月28日間已履行的未經報導投標，這些伺服器含有部分輝達最先進晶片。

雖然華府禁止輝達與其夥伴向中國出售先進晶片，包括透過第三方轉售，但在中國買賣這些晶片並不違法。

販售這些晶片的11個賣家，都是沒沒無聞的中國零售業者。

路透社無法核實賣家履行這些訂單時，是否動用他們在美國去年11月擴大晶片出口管制前所取得的庫存。

輝達接受路透社訪問時說，這些投標指定的輝達產品，在美國管制令上路前已有出口，而且廣泛提供。

輝達發言人表示：「這些不代表我們任何一位夥伴違反出口管制規定，而且它們的全球銷售占比簡直微不足道。」

路透社指出，這些晶片買家包括中國科學院、山東省人工智能研究院、湖北省地震局、山東大學和西南大學、黑龍江省政府旗下一間科技投資公司、一座國營航空研究中心及一座太空科學中心。

上述中國買家及零售商，沒有一家回覆路透社提出的問題。

凱易國際律師事務所（Kirkland & Ellis）駐華盛頓合夥人葛爾金（Daniel Gerkin）認為，由於下游供應鏈缺乏能見度，輝達晶片可能在製造商不知情的情況下轉售至中國。

他並表示，如果製造商已完成充分的盡職調查，「美國要確切採取法律行動仍可能面臨挑戰」。

輝達發言人表示，「一旦我們發現有任何產品的轉售違反美國出口管制規定，我們將與客戶一起採取適當行動」。

這些伺服器製造商表示，他們已遵守適用的法律，或許將進一步展開調查。

美超微說，已遵守美國對銷售和出口繪圖處理器（GPU）系統至需要許可證之地區及各方的要求，「若我們得知第三方在沒有許可證下出口或再出口，我們將調查此事並採取適當行動」。

戴爾發言人向路透社表示，該公司「發現沒有證據顯示，裝配列管晶片的產品賣給您提到的實體，」但會持續調查此事。

技嘉科技在電郵中表示，公司遵循台灣法律和國際規範。該公司並未回答路透社隨後提出有關招標文件的問題。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130423