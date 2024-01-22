輝達AI晶片布局 專家：中國推降規版、海外攻高階版

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）輝達執行長黃仁勳再度來台，並傳出日前已造訪中國。專家分析，輝達為避開美國對高階晶片輸中禁令而規劃降規版AI晶片，黃仁勳赴中國應是為降低客戶對採用降規版本的疑慮；而輝達今年規劃高階版AI晶片新架構，應無法在中國銷售。

專家指出，受到美國對中國半導體禁令擴大影響，輝達（NVIDIA）在中國市場銷售將會下滑，輝達可能透過調整產品組合、擴大中國以外市場等方式，在中國以外擴大銷售高階AI晶片，包括台積電在內等台灣半導體供應鏈，可持續受惠。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳再度來台，帶動台股AI相關族群漲勢擴散。而中國媒體報導，黃仁勳近日已低調訪問中國，市場關注輝達AI晶片在中國布局狀況，以及輝達因應美國禁令的後續發展策略。

輝達在去年11月公布財報向法人坦承，美國針對輝達銷售給中國的產品擴大出口管制，損害輝達競爭地位，短期內此部分銷售額損失，將由其他國家需求彌補。黃仁勳去年12月在新加坡表示，輝達正與美國政府密切合作，確保提供給中國市場的新晶片符合出口限制相關規定。

美國對中國半導體禁令擴大，涵蓋輝達高階AI晶片在內，先前輝達A100和H100晶片，美國已於2022年9月禁止向中國和香港出口；輝達後來為中國市場開發、處理效能降規的A800和H800晶片，去年10月也被禁止出口至中國。

輝達今年將公布最新高階版H200和B100架構，市場預期也無法向中國市場銷售。至於輝達為符合美國出口法規新設計的AI晶片H20及L20與L2晶片，是否能夠如願銷往中國，也有待觀察。

外媒日前報導，原先規劃去年11月輝達要推出H20晶片，延後至今年第1季發表，可能在第2季進入量產階段。

本土期貨法人分析，輝達今年上半年將推出H200架構，下半年推出B100架構，預期從B100架構開始，輝達將採用小晶片（Chiplet）技術。天風國際證券分析師郭明錤預估，輝達AI晶片為核心的高階伺服器，下半年將升級至B100架構。

外資和本土投顧日前評估，B100架構可能採用台積電的4奈米製程，推估採用結合2顆GPU晶粒和8顆高頻寬記憶體（HBM），將帶動CoWoS先進封裝需求。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真今天接受中央社記者電訪分析，輝達積極規劃在中國推出降規版AI晶片，最迫切的課題是需要說服中國客戶採用。因為輝達中國客戶認為，輝達降規版AI晶片與中國本土設計的AI晶片，效能上並沒有太大的差距。

劉佩真表示，這也是為什麼黃仁勳要造訪中國，藉此在中國促銷輝達降規版AI晶片，並降低中國客戶的疑慮。

對於輝達AI晶片銷售前景，劉佩真預期，輝達降規版AI晶片若符合美國政府規定，仍有機會在中國銷售；至於今年輝達規劃推出的新高階版AI晶片架構，應該無法在中國銷售。

展望輝達全球市場布局，劉佩真表示，受到美國對中國半導體禁令擴大影響，輝達在中國市場銷售將會下滑，輝達可能透過調整產品組合、擴大中國以外市場等方式，在中國以外地區擴大銷售高階AI晶片，以提升整體業績表現。

對於台灣供應鏈影響，劉佩真預期，輝達高階AI晶片銷售增加，台積電等台灣半導體供應鏈可持續受惠。（編輯：張良知）1130122