學者：台灣今年經濟成長率挑戰3.5% 傳產復甦再等等

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（中央社記者謝方娪台北27日電）揮別2023年景氣谷底，台經院長張建一及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估今年台灣經濟成長率有望達3.5%以上，渣打銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財也看好台灣今年將站穩3%以上經濟成長動能。

人工智慧（AI）題材發燒，帶動出口回溫，主計總處4月30日公布今年首季經濟成長率概估達6.51%，優於預期，可望帶動全年經濟成長率預測值升至3.57%。台灣經濟研究院今天舉行亞洲政經景氣展望研討會，張建一、林啟超及符銘財均樂觀看待台灣今年景氣。

張建一接受媒體聯訪時表示，雖然俄烏戰爭、以哈戰爭等國際地緣政治風險持續，但在全球80億人口經濟需求支撐下，加上2023年低基期，今年台灣經濟成長率超過3%沒有問題，尤其今年首季經濟成長率優於主計總處原先預估，若第2、3季表現依主計總處預估，全年經濟成長率更可突破3.5%，揮別前2年成長動能低於3%狀態，重新回到3%成長軌道。

張建一認為，今年全球經濟將在動盪中持續成長，目前觀察主要由AI帶動相關產業需求，非AI產業、如傳統產業復甦可能要再等一等，待AI應用從B2B擴大至B2C，亦即發展出AI PC、AI手機等，屆時傳產復甦腳步將會加快，促動傳產發展。

林啟超也說，在低基期效應及消費動能驅動下，今年首季台灣經濟成長率明顯超乎預期，後3季表現主要將受整體製造業復甦動能牽動，在AI伺服器熱潮、半導體產業出口顯著回溫下，今年全年台灣經濟成長率有機會往3.5%以上挑戰。

台股今天收在21803.77點，再寫歷史新高，林啟超觀察，現在半導體市況佳，台積電市值已超越7000億美元，當台積電股價開始往千元靠攏，會帶動其他公司水漲船高，但「有些個股有點反應到2026年、2027年的狀況了」。

林啟超表示，台股基本面好、今年經濟成長率有機會上修，但後續須關注美國利率政策、中國景氣變化及美國11月總統大選3大變數帶來的影響，尤其中國過去一年景氣偏弱，對全球經濟也會造成窒礙，在中國近期放寬住房政策下，要觀察景氣回穩力道能否延續，隨美國大選日程接近，市場也愈來愈會反映候選人政策，尤其是關稅議題。

符銘財則指出，在首季亮眼成績下，今年全年台灣經濟成長率有3%以上成長動能的問題不大，後續要留意的風險變動因素，包括歐美利率政策走向及中國今年景氣復甦力道等；就前4月數據看，中國今年景氣有穩定跡象，在近期推出與住房市場相關的救市措施下，研判中國下半年經濟成長有一定機會出現更好的表現，對全球經濟也將帶來相當程度的改善。（編輯：潘羿菁）1130527