觀望美經濟數據 新台幣隨亞幣走貶收32.578元

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國即將公布聯準會（Fed）青睞的關鍵通膨數據，市場屏息以待，觀望氣氛轉濃，加上日圓重挫，新台幣今天隨亞幣走弱，收盤收在32.578元，貶值5分，台北及元太外匯市場總成交金額14.195億美元。

近期台灣股匯市波動劇烈，今天延續震盪格局，台股開低走低，最低來到19848.57點，跌破2萬點大關，終場以19857.42點作收，下跌274.32點。外資昨日大幅買超，今天轉為賣超台股新台幣246.32億元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.54元，匯價一路走貶，跌破32.6元、最低觸及32.622元，不過出口商進場拋匯，貶幅收斂，終場收在32.578元。

外匯交易員指出，日圓今天摜破155大關，創34年新低，加重亞幣貶值壓力，加上台股下挫、外資出走，都讓新台幣續往貶值方向邁進。

央行統計，儘管美元指數漲高回落，今天下跌0.2%，亞幣依舊維持偏弱格局，人民幣微跌0.02%，新台幣貶0.15%，韓元下挫0.42%，日圓貶勢最重，暴跌0.46%，且貶破155大關、為1990中期以來首見，市場密切關注日本當局是否會出手干預。

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美國銀行（BofA）近日於報告指出「我們不看好亞洲任何貨幣」，其中也包含新台幣。不過台經院院長張建一今天對此發表看法，他認為，不是新台幣太弱，而是美元太強。

張建一表示，國際貨幣基金（IMF）最近把美國2024年經濟成長率預測值大幅上調至2.7%，這已經不只是經濟保有韌性，而是非常強勁；一國的經濟基本面好，將支撐該國貨幣表現；美國利率居高、聯準會不急著降息，美元強勢之下，亞幣只能延續偏貶格局。（編輯：楊蘭軒）1130425