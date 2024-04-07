地震農損約7604萬元 花蓮為重災區

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（中央社記者張雄風台北7日電）農業部更新4月3日地震農業災情報告，截至今天上午11時，農業產物、民間設施均為花蓮縣境內，共損失新台幣4206萬元，另外公共設施估計損失3398萬元，兩者合計7604萬元。

農業部今天更新「0403地震農業災情報告」。經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時，農業產物、民間設施及公共設施估計損失計7604萬元。

農業部指出，在農業產物及民間設施損失部分，統計均為花蓮縣，共損失4206萬元。

其中農產損失部分，估計損失金額1萬元，農作物被害面積0.3公頃，損害程度30%，換算無收穫面積0.09公頃，受損作物為其他蔬菜（木耳等）；畜產估計損失金額5萬元，受損畜禽為豬。

民間設施損失部分，估計損失金額4200萬元，包含畜禽設施估計損失金額105萬元，主因花蓮縣部分畜舍建物、地面及飼料桶受損；漁業設施估計損失金額4095萬元，主因花蓮縣定置漁網、漁具損失所致。

另外，在公共設施損失估計損失金額3398萬元，其中漁業設施估計損失金額1398萬元，主因花蓮漁港內道路路面及景觀眺望台受損；水土保持設施估計損失金額2000萬元，主因花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路及水土保持工程損失所致。（編輯：張雅淨）1130407