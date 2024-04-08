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花蓮震災聯合中心成立 協助受災戶申請及諮商

2024/4/8 12:44
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（中央社記者李先鳳、李卉婷花蓮縣8日電）花蓮縣政府今天成立「0403震災聯合服務中心」，提供災害救助金發給、受災戶租金補貼、各項稅金減免諮商及實務申請協助，縣長徐榛蔚表示，陪伴鄉親回歸生活正軌。

縣府今天新聞稿指出，0403震災聯合服務中心自今天起每天上午8時30至中午12時、下午1時30分至5時30分於縣府大禮堂開設，時間先以1個月為設置期間，再依需求調整設置時間。

縣府說明，民眾依自身受災情形提出申請，為加速申請案作業時間，如是集合住宅，可由管委會主委先行彙整住戶資料，統籌申請；個人戶可詢問村里長提供協助，加速辦理速度。

徐榛蔚表示，今天是0403地震後第6天，為協助受災民眾，啟動多項機制，包括舉辦說明會與鄉親會談、研議補助辦法，今天設立聯合服務中心提供諮詢與申請作業，目前紅單戶建築為32件、黃單戶35件；租屋補貼與0206地震不同，以「對人、不對屋主」為原則，有實際居住事實即可申請。

另外，縣府協調房源，除了盤點閒置土地，也與房產中介、租賃業者及民宿業者合作，滿足受災家庭住宿需求，未來會與中央政府及地方慈善團體尋求合作，提出長期居住解決方案，陪伴鄉親盡速回歸生活正軌。

縣府指出，為協助救災及重建，開放賑災捐款專戶，接受民眾愛心捐款，募得款項將做為援助花蓮震災之用；民眾捐款援助可利用捐款專戶進行捐款，捐款帳號018-038-098-191台灣銀行花蓮分行，空白處備註「指定捐款0403地震」。

徐榛蔚也感謝所有救援人員辛勞與奉獻，她提及，自災害發生起救援與重建工作未曾間斷，在砂卡礑及礦區搜救行動中，尋找失聯民眾與外籍人士，搜救目前持續進行中，由於餘震不斷，呼籲鄉親注意人身安全避免山區行動。（編輯：孫承武）1130408

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