東華大學理工學院因地震燒毀 校方決定異地重建

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）國立東華大學理工學院一館D棟因0403地震引起火災燒毀，經花蓮縣建築師公會勘查判斷結構受損嚴重，有高度危險並貼紅單禁止進入。校方將異地重建，經費由校務基金及募款支應。

東華大學表示，此次災情以化學系影響最為嚴重，其次為應用數學系，校長徐輝明昨天召集相關單位主管討論後，責請理工學院就理工一、二及三館空間重新進行分配及規劃，理工學院所屬各系所教職員共體時艱，共用實驗室及教學空間。

會議並決定於東華學生活動中心及理工二館之間的空地，異地重建理工學院化學館，所需經費主要由校務基金及「0403地震東華重建捐款專戶」各方愛心捐款共同支應。

東華大學指出，為求快速完工啟用，此重建案將以統包方式辦理，興建2層樓鋼筋混凝土結構物，預定於明年9月落成啟用，期望能以最快速度讓東華大學化學系重新出發。

目前當下首要任務是讓學生4月10日返校上課時，儘速復原教學環境，包括教室與宿舍寢室受地震影響之回（修）復、理工學院D棟實驗室嚴重損毀需調整教室或赴其他學院授課的措施，以及如何及時將各種教學調整措施公告，讓同學儘早知悉因應。

東華大學指出，慈濟大學已表達願意支援，將與本校共研如何幫忙受影響的學生，對於友校伸出援手，深表謝意。

此外，東華成立24小時安心專線，讓此次受驚嚇的教職員工生，有可聊天安撫，舒緩心情的管道。

東華大學說明，地震火災後，已於學校首頁成立唯一官方捐款管道「0403地震東華重建捐款專戶」，各方愛心善款陸續捐輸，衷心感謝。眾人的每一筆捐款將全數用在地震火災的事物上，捐款明細及用途，未來會依照校務基金相關規定造冊公告在首頁捐款名錄中，以昭公信。

東華大學感謝各界慷慨解囊之餘，也呼籲社會各界除援助東華外，亦請一併考量花蓮各地區災情，共同支援救災工作，讓花蓮早日回復好山、好水、好風景之原貌。（編輯：張銘坤）1130408