搜尋失聯新加坡夫妻 鎖定砂卡礑步道0.5公里處

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮強震，持續在砂卡礑熱區搜尋失聯者，找到的男鞋和手套經家屬確認不是澳籍新加坡夫妻的，加上有遊客提供當天影片看到2人的所在位置，搜尋熱區回到步道0.5公里處一帶。

太魯閣砂卡礑步道入口約1.5公里處為「五間屋」，步道盡頭「三間屋」距步道口4.1公里，沿途有多個景點，包括「大褶皺」、「大水管」等。

花蓮縣消防局特搜大隊搜救組長王韋竣接受媒體聯訪表示，今天派3組人進入砂卡礑災區，一組開重機具，延續先前作業，前進到0.5公里大崩壁處，用破碎機把巨石慢慢打掉，要將壓在2具屍體上的巨石排除。

第2組為6人1犬，走原本砂卡礑步道的路線，一路到大水管搜救；第3組是5人，走溪底河床的路線，失聯者可能被石頭打到掉落河床，只要有護欄被破壞，都用繩索下去確認，也請在河床的搜救人員幫忙往上看，目前沒有任何發現。

王韋竣說，經比對當天澳籍新加坡夫妻最後的身影，在7時32分時正好被其他遊客拍到，夫妻走在0.5公里處大崩壁的尾端；推算腳程，26分鐘後最遠可能走到「大水管」的位置。

但從大崩壁到「大水管」這段路程並沒有坍方，基本上是完好無損，因此沒有受災可能，所以把搜索熱區鎖定在0.5公里處。

至於在步道0.85公里找到一隻鞋子和一雙手套，已拍照供家屬辨認，家屬否認是兩人的東西。

另外，在中和礦區搜救蕭姓男子部分，花蓮縣消防局指出，今天第1組由重機具持續將坍塌道路搶通，確保撤退道路安全，不過遇到巨石阻礙，重機具無法破壞，考慮用炸藥炸出一條路；第2組由搜救人員徒步嘗試前往事故點，中途因道路坍塌無法通過，事故點位於搜救人員正上方約30公尺處，明天會另尋道路前往。（編輯：郭諭儒）1130409