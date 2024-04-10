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太魯閣山月村強震重創 宣布提前結束營業

2024/4/10 10:42（4/10 12:01 更新）
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花蓮強震巨石掉在布洛灣的山月村文創旅宿致損失慘重，「村長」鄭明岡宣布結束營業。（山月村提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
花蓮強震巨石掉在布洛灣的山月村文創旅宿致損失慘重，「村長」鄭明岡宣布結束營業。（山月村提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）0403花蓮強震，太魯閣國家公園步道、公路重創，修復期無法估算，位在布洛灣的山月村文創旅宿，「村長」鄭明岡宣布結束營業，他無奈指出，培育在地族人接手的夢想因地震打斷。

3日花蓮強震，重創太魯閣園區，鄭明岡說，20多年來挺過強颱、路斷，曾遇到白沙橋路斷封閉28天，都能咬牙都撐過去，只是這次太魯閣真的受傷太嚴重了。

有2顆比小木屋還大的巨石滾落，砸毀蓄水池及園區設施，聯外道路一度中斷，鄭明岡說，一名員工在上班途中被落石砸傷，仍在醫院治療，受困的80多名遊客也害怕地震不敢住在小木屋，將床墊搬到大廳睡，所幸4日搜救人員抵達，將遊客脫困下山。

鄭明岡說，災後他與幾名員工留在旅館善後，實在不明白這麼大顆的石頭到底從哪來，小木屋、公共衛浴、客房等損失嚴重，算一算全部處理完，也需要半年以上，約落在9月合約結束時間。

他說，村內42個正職，只有他跟財務長不是原住民，其餘40名正職都是太魯閣族人，從小孩看到結婚，回來工作，關係就像家人般密切，每晚的原住民晚會節目，讓山月村員工、子女與遊客同歡，是住宿最大亮點。

「村長的夢想被這強震打破！」鄭明岡說，考量自己已68歲，這幾年都培訓員工擔任「代理村長」，就是希望能接手給族人經營，打造太魯閣文創旅館是20年來一直籌備的目標，這一震讓夢想不得不放棄，非常難過跟不捨，但也無能為力。

希望未來太魯閣修復好，重新開標之後，鄭明岡說，會按合約規定點交，並依法規辦理資遣，期許未來重新開園再辦理招標，山月村的員工們能夠爭取經營，「只要我還活著、還能走，就一定會協助」。

花蓮縣政府社會處表示，尚未收到山月村提出的大量解雇申請，若收到會給予協助。（編輯：黃世雅）1130410

位於太魯閣國家公園的山月村文創旅宿，員工幾乎都是太魯閣族人，園區常安排原民樂舞表演與遊客同樂。圖為2018年演出。中央社記者張祈攝 113年4月10日
位於太魯閣國家公園的山月村文創旅宿，員工幾乎都是太魯閣族人，園區常安排原民樂舞表演與遊客同樂。圖為2018年演出。中央社記者張祈攝 113年4月10日
#太魯閣
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