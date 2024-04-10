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花蓮強震續搜失聯6人 統計新生崩塌779處

2024/4/10 11:26
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）根據中央災害應變中心截至今早統計，全國地震災情共計2869件，釀13死、1155傷、37留守、6失聯，新生崩塌有779處、共433.93公頃，大規模崩塌潛勢區無顯著位移。

中央災害應變中心上午進行花蓮地震第20次工作會報暨情資研判會議，消防署指出，這次地震共造成13死、1155傷、37留守、6失聯，由於部分受傷案件事後清查和地震無關，所以相關數字有所刪減。

同時，上午持續針對砂卡礑步道（5人）及和仁礦區中和礦場（1人）的失聯者，出動特搜人員、搜救犬及大型機具進行搜索。

農業部表示，經持續收集衛星影像進行比對，截至昨天新生崩塌有779處、共433.93公頃；目前監測的大規模崩塌潛勢區無顯著位移，將持續監控。

另外，相關農業產物、民間及公共設施等災損金額，統計至昨天為止共計新台幣8080萬元，又以花蓮縣損失7915萬元（占97.96%）較為嚴重，相關農業災損已依天然災害救助辦法辦理救助。

交通部表示，目前施工管制仍維持3處，包括有台8線中橫公路2處，以及台9線蘇花公路1處。

水電方面，經濟部指出，目前全國仍有64戶停電，主要都是相關隧道照明設備，將待落石清除後進場搶修；天然氣還有北市63戶停氣，將與用戶確認施工時間並陸續復氣，基地台還有36處故障，預計11日修復。

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最後，副指揮官、消防署副署長馮俊益裁示，總統蔡英文今天將到花蓮縣慰問受災民眾及了解復原重建狀況，明天行政院會指示就「0403花蓮地震人命搜救及應變搶救作業」進行報告，請各部會更新資料並彙整陳報。

同時，各項生活扶助金發放及善款捐助事項，也請衛福部持續辦理，並針對收容安置場所的民眾，加強心理諮商及安撫工作，若有長期收容需求，請協助民眾妥予規劃及安排。（編輯：張銘坤）1130410

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