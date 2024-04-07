花蓮地震 砂卡礑、中和礦場失聯6人持續協尋

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（中央社記者劉建邦台北7日電）花蓮地震，中央災害應變中心今天指出，留置在天祥地區民眾皆陸續撤離山區，目前協尋砂卡礑步道及中和礦場失聯的6人為重點，2處皆指派怪手及人員持續在現場搜索。

中央災害應變中心下午召開第14次工作會報，資料顯示，花蓮地震造成6人失聯、13人死亡、1140人受傷，另有38人留守在天祥地區。

中央災害應變中心表示，目前重點以搜尋失聯民眾為主，包含砂卡礑步道失聯游姓男子的妻子和2名小孩、新加坡持澳洲護照的夫妻、和仁礦區中和礦場附近的蕭姓男子，共6人。

中央災害應變中心指出，針對中和礦場搜救狀況，已派大型重機及人員開挖，包含怪手3具、警消2名、礦工7名，因受環境影響，至下午1時許，救援隊前進約100公尺，但離目的地有約1.5公里，會持續往前推進。

至於砂卡礑搜救情形，中央災害應變中心表示，確認新加坡持澳洲護照夫妻是在砂卡礑附近下車，至下午2時，已出動3具怪手、特搜隊員，並由土耳其無人機救援隊協助空拍。

中央災害應變中心指出，昨天下午獲報，砂卡礑溪疑出現堰塞湖，經勘察及空拍發現，目前搜救重點區域有3處崩塌、2處深潭，潭區土石明顯溢流，但水量甚小，研判不會有立即危險。

中央災害應變中心表示，已通知現場單位應持續提醒搜救隊，若遇較大雨勢應先撤離，保護自身安全，且會持續監控堰塞湖，若發現狀況會提早預報。

此外，原留置在天祥地區旅客和員工及西寶國小師生皆已陸續完成撤離，僅剩活動中心等員工共38人留守，會持續注意在山區人員安全及物資。因明天連假結束，會注意全國各校的校舍可能因地震受損狀況，須確定建物安全無虞，才讓學生返校，避免二次災害。（編輯：方沛清）1130407