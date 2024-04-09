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花蓮地震砂卡礑熱區搜尋失聯者 搜救隊找到男鞋

2024/4/9 08:32（4/9 08:56 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮強震後第7天，搜救隊持續搜尋失聯6人的蹤跡，太魯閣砂卡礑為搜尋重點，在大小石堆中逐步推進，雖尚無所獲，搜救人員在步道0.85K找到一隻男鞋，讓搜救任務出現新線索。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，在砂卡礑步道失聯的游姓男子妻子及2名小孩、澳洲籍新加坡夫妻，研判在步道0.5K處及1.5K處的五間屋，昨天搜救範圍再延伸至2.2K，沿線幾處大規模崩塌處搜尋都無所獲。

搜救人員與搜救犬不放過任何可能，仔細搜尋，簡弘丞說，在0.85公里處聞到明顯味道，一度振奮，後來發現是動物屍體（一隻死雞），之後又找到一隻男鞋，今天將針對此區域擴大搜尋。

澳洲籍新加坡夫妻的家屬已抵台，帶來2人衣物交給搜救隊員，希望能透過搜救犬熟悉味道而能盡快尋獲失聯的夫妻。（編輯：李錫璋）1130409

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