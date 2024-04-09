花蓮地震後餘震782次 逐日趨緩
2024/4/9 08:35（4/9 08:56 更新）
（中央社記者張雄風台北9日電）花蓮3日上午發生規模7.2地震，截至今天上午8時2分，累計發生餘震782次；觀察6天來餘震每日總數，呈逐日趨緩的趨勢。
根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
氣象署統計，截至今天上午8時2分，已發生782次餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共27次、規模4至5共229次、規模3至4有524次。
若由氣象署逐日統計觀察，截至4日上午7時57分累計餘震數為314次；至5日上午8時5分累計餘震數為481次；至6日上午8時2分 累計餘震數為592次；至7日上午8時12分已發生681起餘震；至昨天上午8時3分餘震數為739次。
若由上述統計來看每日餘震數總數，分別為314次、167次、111次、89次、58次、43次，6天來已逐漸趨緩。
氣象署昨天提醒，由於主震是規模7以上地震，研判後續餘震可能會持續非常久的時間，仍不排除會有規模5以上的餘震發生；但地震沒辦法預測，因此未能確定到什麼時間點餘震會完全結束，至少1個月內餘震還是會滿活躍的。（編輯：李錫璋）1130409
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