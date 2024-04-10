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花蓮地震餘震累計815次 一週來逐漸趨緩

2024/4/10 08:33（4/10 08:39 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損，業者宣布永久歇業，並提前啟動改建程序。中央社記者李先鳳攝 113年4月9日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損，業者宣布永久歇業，並提前啟動改建程序。中央社記者李先鳳攝 113年4月9日
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（中央社記者張雄風台北10日電）花蓮3日上午發生規模7.2地震，截至今天上午8時，累計發生餘震815次，過去24小時約33次餘震，相較地震剛發生後的24小時餘震達314次，一週以來餘震已逐漸趨緩。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至今天上午8時，總計發生815次餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共27次、規模4至5共237次、規模3至4共549次。

若由氣象署逐日統計觀察，截至4日上午7時57分累計餘震數為314次；至5日上午8時5分累計餘震數為481次；至6日上午8時2分 累計餘震數為592次；至7日上午8時12分已發生681起餘震；至8日上午8時3分餘震數為739次；截至昨天8時2分為782次。

若由上述統計來看每日餘震數總數，分別為314次、167次、111次、89次、58次、43次、33次，一週來已逐漸趨緩。（編輯：張銘坤）1130410

#花蓮縣
#中央氣象署
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花蓮清晨地震規模4.6 最大震度4級
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