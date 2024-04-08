花蓮強震釀13死1146傷 失聯6人仍未現蹤

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）根據中央災害應變中心截至今天晚間7時統計，花蓮強震共釀13死、1146傷、6失聯，包括花蓮縣砂卡礑步道一帶5人失聯、中和礦場1人，受落石影響，明天將持續搜尋。

中央災害應變中心晚間召開第17次工作會報暨情資研判會議，根據消防署統計，這次地震共造成全國2861件災情，並釀13人死亡、1146人受傷、6人失聯（含2名澳洲籍新加坡人），另有33人留守在天祥地區。

其中，失聯6人部分，花蓮縣砂卡礑步道仍有1家3人、澳洲籍新加坡夫妻仍未尋獲；另外，花蓮縣和仁礦區中和礦場附近有1人疑遭土石掩埋失聯，今天上午因受土石坍方影響，搜尋人、車暫時移動至安全區域。

土耳其支援救災情形，消防署說，無人機隊今天前進到台8線慈母橋進行空拍任務執行，並完成三維建模製作。

交通部指出，災區交通管制有3處，首先為台中市和平區中橫便道台8線臨37便道，於21日前每天開放中午12時及下午4時30分2班次，22日後依邊坡狀況滾動檢討管制機制，視當時雨量、路況做管制放行。

其次，花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（合歡派出所至太魯閣閣口）自今天起至30日進行交通管制，每天上午8時至9時、中午12時至下午1時、下午4時至5時共放行3次，晚間8時實施夜間封閉。

最後，花蓮縣秀林鄉台9線158K至165K（大清水至崇德路段）因施工需求，於每天上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時放行3次，實施夜間封閉。

經濟部表示，目前全國仍有311戶停電，其中天祥地區有293戶，將待落石狀況停止後，於24小時內搶修完成；天然氣則有北市115戶停氣，除高樓區域，其餘預計10日前完成通氣；基地台還有40處故障，將於11日前完成修復。

副指揮官、消防署長蕭煥章最後裁示，由於地震後災區土石鬆動，若逢豪雨或颱風到來恐致災，中央部會明天將召開相關震後易致災情形後續研商會議，請相關單位預作準備。（編輯：蕭博文）1130408