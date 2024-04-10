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花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出

2024/4/10 18:29（4/10 18:47 更新）
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花蓮太魯閣砂卡礑步道在3日強震後嚴重受損，多人失聯、罹難，搜救隊及重機具10日下午移出第2具遺體，送往殯儀館。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
花蓮太魯閣砂卡礑步道在3日強震後嚴重受損，多人失聯、罹難，搜救隊及重機具10日下午移出第2具遺體，送往殯儀館。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）花蓮地震搜救失聯6人今天有新進展，於砂卡礑步道尋獲3具遺體，連同日前發現的2具遺體先後運出；根據中央災害應變中心統計至今天晚間6時，花蓮地震已釀16死、3失聯。

中央災害應變中心下午進行花蓮地震第21次工作會報暨情資研判會議，消防署表示，這次地震共造成全國災情2869件，已知16死、1155傷、37留守、3失聯。

消防署指出，今天搜尋原先失聯6人工作有新進度，在砂卡礑步道找到3具遺體，已協助脫困並送花蓮市立殯儀館，也就是說失聯的1家5口已全數尋獲；另外，澳洲籍的新加坡夫妻尚無新發現；和仁礦區中和礦場因巨石擋道，將使用炸藥開通道路，持續搜尋1名失聯者。

相關死亡名單為，台8線183K刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K有駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處分別有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡；小錐麓步道1人遭土石砸中、掩埋；砂卡礑步道6人遭土石砸中且掩埋。

水電方面，經濟部指出，全國仍有43戶停電，均非民生用電，主要都是隧道照明設備，將待落石清除後進場搶修；天然氣還有北市57戶停氣，將配合用戶確認施工時間；基地台還有29處故障，預計明天完成修復。

副指揮官、消防署副署長馮俊益裁示，震災工作已進入復原重建階段，感謝災區前線人員辛勞搶救，若有人身心狀況受影響者，有諮商所可提供協助，相關費用由消防署負擔，中央災變中心今晚6時起也恢復常規應變機制。（編輯：蕭博文）1130410

花蓮強震救災持續，特搜人員10日下午在砂卡礑步道陸續發現罹難者遺體，並於死者隨身包包內發現游妻及3名子女健保卡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
花蓮強震救災持續，特搜人員10日下午在砂卡礑步道陸續發現罹難者遺體，並於死者隨身包包內發現游妻及3名子女健保卡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
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