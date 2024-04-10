更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
首頁 / 社會
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情1/79
首頁 / 社會

花蓮地震砂卡礑步道4遺體移出 隨身包找到游妻及子女健保卡

2024/4/10 17:23（4/10 18:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮強震救災持續，特搜人員10日下午在砂卡礑步道陸續發現罹難者遺體，並於死者隨身包包內發現游妻及3名子女健保卡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　113年4月10日
花蓮強震救災持續，特搜人員10日下午在砂卡礑步道陸續發現罹難者遺體，並於死者隨身包包內發現游妻及3名子女健保卡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震，特搜人員今天在砂卡礑步道0.5公里處將1男1女罹難者移出，下午3時許再發現第3、4具遺體，在隨身包內發現游妻及3名子女健保卡。

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道多處大崩壁，截至10日下午4時，在步道0.5公里處大崩壁區域，已尋獲21歲胡姓女子及游家4人遺體。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，目前搜索熱區集中在步道0.5公里處，重型機具進駐後，今天以拖車吊帶將巨石搬開，陸續將5日尋獲的1男1女遺體移出，送花蓮殯儀館，待DNA採樣確認身分。

簡弘丞說，女子遺體移出後，飄出明顯氣味，很快在鄰近土石下方再找到2具遺體，2人上下交疊，下午4時許陸續脫困移出，因遺體腫脹、腐爛嚴重，無法辨識身分及性別。

不過，搜救人員在第3名遺體身上找到2個背包，黑色後背包內裝兒童課外讀物、零錢包等，斜背包內在有游妻及3名子女健保卡，第4具遺體相對嬌小，推測是兒童遺體。

簡弘丞指出，依發現位置相近、罹難者身型及隨身證件推測，步道0.5公里處應是游家5口遇難地點，抱持希望認為游家最後1人也在附近。

媒體問到新加坡夫妻搜尋進度，簡弘丞說，在步道0.5公里處至1.8公里處為搜尋熱區，仍未尋獲，不排除可能到五間屋後，折返經過0.5公里處崩坍位置，也可能繼續往前走，到1.8公里處大水管後方，會再派機具進駐開挖。

另外，秀林鄉和仁礦區中和礦場仍有1蕭姓男子失聯，簡弘丞表示，礦場昨天至今有4次坍方，搜救過程非常困難，經與經濟部長官場勘後，會考慮用爆破方式開路。（編輯：黃世雅）1130410

#花蓮地震
#花蓮縣
#花蓮殯儀館
#砂卡礑
延伸閱讀
新加坡夫妻砂卡礑失聯 遊客：地震後轉頭就不見人花蓮地震天王星罹難康老師「貓咪」現蹤 現場播貓叫聲誘捕花蓮地震重創 太魯閣山月村提前結束營業花蓮地震東華大學損失上攀19.2億 教育部：會勘後有更精準評估
花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震砂卡礑女性罹難者採DNA確認身分 疑似另一遺體搜救中
172.30.142.78