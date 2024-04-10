花蓮地震砂卡礑步道4遺體移出 隨身包找到游妻及子女健保卡

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震，特搜人員今天在砂卡礑步道0.5公里處將1男1女罹難者移出，下午3時許再發現第3、4具遺體，在隨身包內發現游妻及3名子女健保卡。

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道多處大崩壁，截至10日下午4時，在步道0.5公里處大崩壁區域，已尋獲21歲胡姓女子及游家4人遺體。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，目前搜索熱區集中在步道0.5公里處，重型機具進駐後，今天以拖車吊帶將巨石搬開，陸續將5日尋獲的1男1女遺體移出，送花蓮殯儀館，待DNA採樣確認身分。

簡弘丞說，女子遺體移出後，飄出明顯氣味，很快在鄰近土石下方再找到2具遺體，2人上下交疊，下午4時許陸續脫困移出，因遺體腫脹、腐爛嚴重，無法辨識身分及性別。

不過，搜救人員在第3名遺體身上找到2個背包，黑色後背包內裝兒童課外讀物、零錢包等，斜背包內在有游妻及3名子女健保卡，第4具遺體相對嬌小，推測是兒童遺體。

簡弘丞指出，依發現位置相近、罹難者身型及隨身證件推測，步道0.5公里處應是游家5口遇難地點，抱持希望認為游家最後1人也在附近。

媒體問到新加坡夫妻搜尋進度，簡弘丞說，在步道0.5公里處至1.8公里處為搜尋熱區，仍未尋獲，不排除可能到五間屋後，折返經過0.5公里處崩坍位置，也可能繼續往前走，到1.8公里處大水管後方，會再派機具進駐開挖。

另外，秀林鄉和仁礦區中和礦場仍有1蕭姓男子失聯，簡弘丞表示，礦場昨天至今有4次坍方，搜救過程非常困難，經與經濟部長官場勘後，會考慮用爆破方式開路。（編輯：黃世雅）1130410