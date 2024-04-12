天王星大樓位移狀況穩定 拆除2支H型鋼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮天王星大樓開拆第8天，施工人員評估建物位移狀況穩定，今天拆除側邊H型鋼，只留靠近飯店的1支做穩固，拆除過程也關注受困貓咪跟雞動態，確認逃到安全區域再施工。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳上午接受媒體聯訪指出，經過整夜拆除已拆到7樓半，觀測大樓位移狀況穩定，上午6時起陸續拆除側邊2支H型鋼，留下1支做穩固，避免波及一旁的麗翔飯店，下午繼續用大鋼牙拆除，預計今天會把7樓拆完。

張世佳說，拆到第5層後，重型機具、怪手就可以到建物上方拆除，進度就可加快，拆除目標仍是2週內拆完。

大家關注的受困貓咪跟雞，張世佳說，昨晚9時許有2隻雞自行跳下，工人捕捉後送到里長辦公室安置，倒沒有發現貓咪，今天上午有撿拾民眾財物，過程中沒發現動物屍體。

張世佳說，動物行為較不可控，也沒辦法捕捉，有跟施工人員交代，若發現動物身影就暫停施工，等牠們逃離到安全位置後再施工。

另外，失聯3人搜救進度，和仁礦區中和礦場有1蕭姓司機員失聯，花蓮縣消防局出動9人3怪手，重機具持續開路挺進；砂卡礑步道新加坡夫妻失聯，今天出動14人1犬，搜索距步道入口2.2公里處第二崩壁區域。（編輯：黃世雅）1130412