更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
昔助柯文哲競選市長 準文化部長小野：我沒政黨屬性
首頁 / 社會
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震
首頁 / 社會

天王星大樓位移狀況穩定 拆除2支H型鋼

2024/4/12 12:04（4/12 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮天王星大樓開拆第8天，施工人員評估建物位移狀況穩定，12日拆除側邊H型鋼，只留靠近飯店的1支做穩固。中央社記者張祈攝 113年4月12日
花蓮天王星大樓開拆第8天，施工人員評估建物位移狀況穩定，12日拆除側邊H型鋼，只留靠近飯店的1支做穩固。中央社記者張祈攝 113年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮天王星大樓開拆第8天，施工人員評估建物位移狀況穩定，今天拆除側邊H型鋼，只留靠近飯店的1支做穩固，拆除過程也關注受困貓咪跟雞動態，確認逃到安全區域再施工。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳上午接受媒體聯訪指出，經過整夜拆除已拆到7樓半，觀測大樓位移狀況穩定，上午6時起陸續拆除側邊2支H型鋼，留下1支做穩固，避免波及一旁的麗翔飯店，下午繼續用大鋼牙拆除，預計今天會把7樓拆完。

張世佳說，拆到第5層後，重型機具、怪手就可以到建物上方拆除，進度就可加快，拆除目標仍是2週內拆完。

大家關注的受困貓咪跟雞，張世佳說，昨晚9時許有2隻雞自行跳下，工人捕捉後送到里長辦公室安置，倒沒有發現貓咪，今天上午有撿拾民眾財物，過程中沒發現動物屍體。

張世佳說，動物行為較不可控，也沒辦法捕捉，有跟施工人員交代，若發現動物身影就暫停施工，等牠們逃離到安全位置後再施工。

另外，失聯3人搜救進度，和仁礦區中和礦場有1蕭姓司機員失聯，花蓮縣消防局出動9人3怪手，重機具持續開路挺進；砂卡礑步道新加坡夫妻失聯，今天出動14人1犬，搜索距步道入口2.2公里處第二崩壁區域。（編輯：黃世雅）1130412

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.17