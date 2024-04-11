新加坡夫妻砂卡礑失聯 機具無法進入搜救難度高

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮強震第9天，仍有3人失聯，搜救範圍擴大至砂卡礑步道1.8至2.8公里處；搜救人員指出，搜索熱區比游家5口失事地點難度更高，且機具無法進入，至今仍未尋獲新跡證。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪今天下午接受聯訪指出，已將0.5公里處大崩壁區域全面開挖，搜索後沒有找到新事證。

温宗豪說，根據家屬提供資訊，從1.8公里處大水管擴大至2.8公里處咖啡攤，都沒有尋獲，從最後身影7時32分離地震僅20分鐘，分析時間及腳程推測，應不會超過2.2公里處，因此決定將搜索熱區縮小為大水管到第二大崩壁（距步道入口2.2公里）約400公尺範圍。

不過，温宗豪說，0.8公里處坍塌嚴重，幾乎蓋住河道，形成堰塞湖，石頭又大又多，大型機具無法通過。

温宗豪坦言，第二大崩壁長度約200公尺，搜索難度比游姓一家人受困的第一崩壁難度更高，且大型機具無法進入，僅能靠人力搜索，明天仍會派遣6人1犬，在熱區嘗試搜索。

另外，秀林鄉和仁礦區中和礦場蕭姓男子失聯，救難人員今天在礦區第5層平台聞到異味、看到蒼蠅，已鎖定熱區，待重機械抵達後，可開挖尋人。

目前重機械已抵達第4層平台，距離熱區還有約800公尺，預計明天中午可推進至熱區。（編輯：陳仁華）1130411