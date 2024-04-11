天王星大樓暫緩拆除先救貓？內政部：依法應繼續拆

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（中央社記者賴于榛台北11日電）天王星大樓拆除現場因救貓議題一度發生衝突，內政部國土管理署今天說，天王星大樓須依法拆除，民眾若要進入取回財物或貓咪等，指揮官判斷安全無虞後，可短時間暫停拆除，待民眾取回後再繼續作業。

花蓮強震導致花蓮市區天王星大樓傾倒，正進行拆除作業，不過大樓內仍有寵物貓待援，引發關注。今天有愛貓人士到場要求送誘捕籠與里長起了口角，大樓王姓主委則因情緒崩潰弄傷嘴部流血，被救護車送醫。

對於大樓拆除程序，國土署長吳欣修今天出席政院會後記者會時回應媒體提問表示，依據建築法第81條規定，傾頹或朽壞而有危害公共安全的建築物，應限期拆除，天王星大樓對公共安全有立即危害，因此現場指揮官才會判斷拆除，但若民眾需要取回財物或是找貓，則需要現場判斷是否安全，提供短暫時間例如半小時至一小時進入取回。

吳欣修說，現場有時候會提供短時間的搶救時刻，但後續拆除工作仍應繼續，避免影響周圍建築物與活動，造成更多公共危險。

此外，內政部今天也在行政院會報告「0403震災受災戶住宅補貼方案」，受災民眾如有租屋需要，不管是民眾自行或透過包租代管業者媒合租屋，政府都將提供租金補貼，戶籍人數3口以內每月補助新台幣8000元，最高到8口以上每月1.8萬元。

內政部指出，若民眾無法自行租房，政府也出面協調旅館、民宿業者提供月租方案，除受災民眾可領取租金補貼外，並提供旅館民宿業者受災戶租用獎勵金，初步清查已有70家業者可提供498間房，預計可滿足1000多人租屋需求。

此外，受災民眾如有重建、重購或者是修繕需求，內政部也將擴大照顧重建、重購住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。

內政部也說，0403地震過後只要建築物經專業評估張貼危險標誌（紅、黃單）者或耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分，將可申請耐震弱層補強補助措施，集合住宅最高補助450萬元，以不超過總經費85%為限；單一透天住宅最高補助50萬元。耐震評估費用政府亦補助，耐震初步評估1.5萬元、詳評每件最高40萬元。（編輯：林淑媛）1130411