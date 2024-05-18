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國會職權修法21日再議 一篇看懂朝野攻防5大重點
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陸軍二支部美崙營區3層樓高鷹架倒塌 6工人送醫

2024/5/18 11:59（5/18 12:07 更新）
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陸軍二支部花蓮美崙營區18日上午發生施工鷹架倒塌事故，現場6名工人一度受困，搜救人員前往救援，脫困後全數送醫治療。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年5月18日
陸軍二支部花蓮美崙營區18日上午發生施工鷹架倒塌事故，現場6名工人一度受困，搜救人員前往救援，脫困後全數送醫治療。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年5月18日
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）陸軍二支部花蓮美崙營區上午進行司令台頂部灌漿工程，9時許3層樓高鷹架突然倒塌，6名工人受困，搜救人員獲報協助脫困，4人傷勢較嚴重、2人輕傷，全數送醫治療。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊副大隊長温宗豪指出，今天上午9時33分接獲民眾通報，府前路25號有工地鷹架倒塌多人受困，派遣10車19人前往救援。

温宗豪表示，現場為3層樓高鷹架，共9人施工，鷹架倒塌造成4人遭鷹架壓傷，傷勢較嚴重，多處挫傷，2人傷勢輕微，分別送醫治療，約30分鐘將受困工人陸續救出。

施工地點為美崙營區司令台，施工人員表示，上午進行 司令台頂部灌漿，不知道為何發生鷹架倒塌意外。

陸軍花東防衛指揮部透過新聞稿指出，有關美崙營區興安工程營造商工安意外，造成6名施工人員受傷，立即封鎖現場，協助傷員送醫。

花防部指出，將依法、依約要求專案管理公司及營造商，按職安法接受相關單位調查，釐清肇案責任；另持續要求合約廠商落實各項風險管控作為，維護工安紀律。

花蓮縣社會處表示，已接獲通報，會協助業主通報北區職業安全衛生署，並提供受傷勞工必要協助。（編輯：郭諭儒）1130518

#温宗豪
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