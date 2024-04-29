明揚爆炸開庭 受害消防員：受不了公司幹部推託責任

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）明揚公司去年爆炸意外造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，今天屏東地方法院進行第2次準備程序庭，出庭受害楊姓消防員表示，受不了公司幹部都在推託責任。

屏東地方法院依一般過失致死等罪嫌，起訴時任明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠、鄭姓協理共6人，第2次準備程序庭訊問被告之一，時任生管課副課長阮世昌出庭；受害者部分共3名出庭，包含1名楊姓消防員與2名員工。

阮世昌在法庭表示，事發時生管課無課長，實質職務為課長，清楚化學品倉庫及原物料倉庫擺放位置，但只負責進出、擺放整齊、料帳相符，原物料危險屬性不是生管課專業；工安課電郵有寫到C40-P架橋劑管制量100公斤，但不知管制量意思，也不知道化學品SDS安全資料表、危險性。

阮世昌說，管制程序書裡規定工安課會不定期檢查，如有不當會提出，但就職期間工安課沒有要求要將架橋劑移出一般原物料倉庫。

阮世昌表示遺憾，除了朝夕相處同事受傷甚至離開人世，救災消防人員也離世，一直反覆思考作業有無瑕疵或不對，但認為事實與起訴書有出入，因此否認罪行。

受害楊姓消防員接受媒體聯訪表示，被告都在推託責任，「我真的很受不了」，管制量超標應是常識，已經當到課長職位的人不應連超標含意都辯稱不知，事件發生他們都有責任，每個都說不知道，「那我們這些傷亡的弟兄該跟誰討公道」。

楊姓消防員說，他手臉燒燙傷，嗅覺也喪失，每天作惡夢、哭著醒來，現在仍在家休養，「真的很不甘心」。

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明揚公司爆炸案共須進行6次準備程序庭，時任生管課倉管組的被告林姓組長在24日接受訊問時「不認有疏失也不認罪」，表示工作內容是巡檢一般倉庫原物料收發有無異常，案發前也沒有看過架橋劑安全資料表，無從知道其危險性。

屏東地檢署指出，C40-P架橋劑是生產高爾夫球主要原料之一，依安全資料表載明為有機過氧化物，包裝紙箱印有火焰標誌，具有危險性，應放置在室溫攝氏30度以下通風環境，且存放數量管制量為100公斤；去年9月22日案發當天，C40-P架橋劑存放量竟高達3000公斤，遠超過存放管制量30倍。（編輯：陳仁華）1130429