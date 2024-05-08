明揚爆炸案開庭 製造處協理：不知架橋劑危險等級

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）明揚公司爆炸釀10死、逾百人輕重傷，屏東地方法院今天庭訊製造處協理鄭紹廷，他說，職責是負責生產製造，自己沒有化工背景，事發前未見架橋劑安全資料表，不知危險等級。

針對明揚爆炸案，屏東地檢署依過失致死等罪起訴前董事長劉安晧等6名幹部，已庭訊生管課倉管組長林靄宏，生管課副課長阮世昌、工安課長王志成，今天在屏東地方法院進行第4次準備程序庭，庭訊製造處協理鄭紹廷。

鄭紹廷向法官表示，2019年擔任製造處協理一職，職務是負責生產製造、統籌及規劃、擬定生產目標及品質效率提升，並不負責工安業務，工安應由工安課負責。

鄭紹廷說，大學讀機械系，研究所讀工業工程，沒有化學及化工相關背景專長，事發前也未見過架橋劑安全資料表，不知道其危險等級與管制量。

去年9月22日，明揚國際科技公司位於屏東廠房爆炸意外，屏東地檢署偵辦發現案發當天，明揚公司架橋劑存放數量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。（編輯：謝雅竹）1130508