明揚屏東廠爆炸案補償金 10人申請核發1660萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）明揚公司屏東廠爆炸釀逾百人死傷，屏檢依犯罪被害人權益保障法，陸續審議核發死者家屬及重傷者共10名，合計1660萬元；明揚6名幹部遭依過失致死等罪嫌起訴，全案審理中。

屏東地檢署今天表示，已有8名死者家屬申請補償金，金額個別為180萬元；重傷家屬部分，有2名提出申請，金額分別為90萬及130萬，目前核發共1660萬元。

明揚國際科技股份有限公司屏東廠去年9月22日傍晚發生火災，造成6名員工及屏東消防局4名消防隊員死亡，還有逾百人輕重傷。屏檢偵辦，認為明揚未依規定存放生產高爾夫球主要原料C40-P架橋劑且數量超量30倍，放置環境不佳，導致蓄熱溫度升高引發爆炸起火。

今年1月，屏檢依過失致死等罪嫌起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠共6名幹部，因漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處有期徒刑5年不等刑期。

屏東地方法院經過6次準備程序庭，已分別庭訊遭到起訴的6名幹部，全案目前由屏東地院審理中。（編輯：陳清芳）1131211