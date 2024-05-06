明揚爆炸案庭訊工安課長 稱依循舊例坦承管理疏失
2024/5/6 16:50（5/6 17:33 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）明揚公司爆炸釀10死、逾百人輕重傷，屏東地方法院今天庭訊工安課長王志成，他說，未注意C-40P是危險物品，依循舊例存放於一般倉庫，坦承行政管理疏失。
針對明揚爆炸案，屏東地檢署依過失致死等罪起訴前董事長劉安晧等6名幹部，已庭訊生管課倉管組長林靄宏，生管課副課長阮世昌，今天在屏東地方法院進行第3次準備程序庭，庭訊工安課長王志成。
王志成向法官表示，未注意C-40P是危險物品，沒有落實存放管理，有行政管理疏失；但對於起訴內容，存放條件不佳、難以通風及超過攝氏30度等問題，因C-40P使用多年，在沒有改變運送過程及儲存環境下，產生災害無法理解。
王志成說，製造的原物料要存放於一般倉庫或化學倉庫，都是要根據安全資料表認定，會放在一般原物料倉是依循舊例。
去年9月22日，明揚國際科技公司位於屏東廠房爆炸意外，屏東地檢署偵辦發現案發當天，明揚公司C40-P架橋劑存放數量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。（編輯：黃世雅）1130506
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