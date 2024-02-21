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屏東明揚大火4勇消殉職 銓敘部：最高等級撫卹辦理

2024/2/21 16:37
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（中央社記者陳俊華台北21日電）去年屏東明揚大火釀4名消防員殉職，銓敘部今天表示，已召開因公審查小組會議，已故的消防隊員賴俊儒、施寶翔、陳柏翰確定以最高等級的因公撫卹辦理；另外，待鍾吉垣遺族申請後，比照辦理。

位於屏東科技產業園區的明揚國際科技公司，民國112年9月22日發生大火，屏東縣消防局的屏二分隊隊員賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰深入火場，在火場前約10公尺左右突逢劇烈爆炸，犧牲殉職，追晉小隊長暨追頒一等楷模獎章、一等消防專業獎章，並入祀忠烈祠。

銓敘部透過新聞稿表示，賴俊儒、施寶翔、陳柏翰的遺族，申請「執行搶救災害（難）艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」因公撫卹，銓敘部下午召開因公審查小組會議，確定以最高等級的因公撫卹辦理。

銓敘部說明，賴俊儒、施寶翔、陳柏翰及鍾吉垣去年9月22日經派遣到明揚廠區進行火場救災勤務，由於當時化學物質外洩等複合性災害的極度危險情境，確實對其生命安全構成極大威脅，且因獲報有民眾受困火場，仍不顧自身安危，奮勇執行搶救任務，以致身陷險境而亡故。

銓敘部指出，因公審查小組就已提出申請的案件，審閱相關事證後，與會委員一致認定賴俊儒、施寶翔、陳柏翰的死亡原因，符合法定最高等級的撫卹標準，將依因公審查小組的決議，盡速審定遺族因公撫卹。

另外，銓敘部提到，鍾吉垣遺族因公撫卹案件，將待遺族正式提出申請後，比照辦理。（編輯：張若瑤）1130221

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