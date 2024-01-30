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明揚爆炸檢求從重量刑 母公司：尊重並續談和解

2024/1/30 15:10（1/30 15:32 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）明揚公司爆炸意外釀逾百人死傷，屏檢起訴6人並求從重量刑。母公司明安集團今天表示，尊重檢察官意見，目前與受災對象總和解率達88.5%，持續與尚未和解對象討論和解事宜。

台灣屏東地方檢察署偵辦明揚公司爆炸意外，依過失致死等罪嫌，起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠、製造處協理鄭紹廷、工安課王姓課長、生管課阮姓副課長、生管課倉管組林姓組長等6人，並批漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處最高刑度有期徒刑5年不等刑期。

明揚母公司明安集團副理劉彥良今天透過影片指出，尊重檢察官意見，待收到起訴書後，會與律師研議後續法律程序。

劉彥良表示，去年9月22日事故發生以來，慰問受災對象、委由律師團進行和解，並成立新台幣5億元信託基金，做為和解賠償專款專用。

劉彥良指出，截止29日，已進行54場次、共129人次的受災訪談，目前已完成與罹難者家屬及受傷者和解共計89件、和解率70.6%；純財產損害則已和解151件，和解率100%；周邊鄰損已和解46件、和解率100%；目前總和解率為88.5%，賠償總額約2.4億元，仍持續與尚未和解受災對象討論和解事宜。

另外，明揚去年10月對員工調查留任意願，依法申請大量解僱計畫，對於選擇離職的員工，皆提供優於勞基法補償，包含對每名離職員工都開立非自願離職證明，提供資遣費、離職金，並協助媒合轉職；對於留任員工，則於停工期間安排教育訓練及復工準備事宜，並期能重新善盡企業社會責任照顧所有員工生計。

劉彥良表示，深切反省事故發生原因，持續加強工安重要性，並不會迴避責任，一切靜待且尊重司法判決。（編輯：郭諭儒）1130130

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