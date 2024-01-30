明揚爆炸董事長等6人遭起訴 檢方批漠視工安未見悔意

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）明揚公司爆炸釀逾百人死傷，屏檢依過失致死等罪嫌起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，因漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處有期徒刑5年不等刑期。

台灣屏東地方檢察署今天上午舉行明揚公司爆炸偵結記者會。屏檢會中指出，去年9月22日案發後，組成專案小組，4個多月期間多次前往現場勘驗、蒐證，並執行數波搜索，傳喚相關人員逾百人次，並委由專業機關鑑定，對明揚公司6名幹部起訴。

屏檢表示，明揚公司董事長劉安晧依過失致人於死、過失傷害、過失重傷害、失火燒燬現有人所在建築物、職業安全衛生法等起訴；另外，總經理呂英誠、製造處協理鄭紹廷、工安課王姓課長、生管課阮姓副課長、生管課倉管組林姓組長等，則依過失致人於死、過失傷害、過失重傷害、失火燒燬現有人所在建築物等罪嫌起訴。

屏檢強調，劉安晧與呂英誠均實際督核與明揚公司經營，漠視工安數據，只求生產，造成逾百人死傷，事後竟飾詞狡辯，企圖推予他人卸責、未見悔意，分別求處有期徒刑5年；鄭紹廷、王姓工安課長犯後未見悔意，求處有期徒刑4年10月；另外，阮姓副課長及林姓組長則求處有期徒刑4年8月。

明揚國際科技股份公司在去年9月22日爆炸起火，意外釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。（編輯：郭諭儒）1130130