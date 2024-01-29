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明揚大火逾百死傷 屏檢起訴董事長劉安晧共6人

2024/1/29 12:13（1/29 12:22 更新）
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屏東明揚工廠9月22日發生爆炸意外釀嚴重死傷。（中央社檔案照片）
屏東明揚工廠9月22日發生爆炸意外釀嚴重死傷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）明揚國際科技公司屏東工廠大火釀逾百人死傷，屏檢歷經4個多月偵辦，依一般過失致死等罪嫌起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，預計明天上午舉行記者會說明。

依台灣屏東地方檢察署偵結公告，檢察官依一般過失致死等罪嫌，起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠、鄭姓協理共6人，另外也針對公司法人部分起訴。

屏檢主任檢察官陳靜慧告訴中央社記者，明天上午將舉行記者會說明偵結起訴內容。

明揚公司在去年9月22日爆炸起火，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷；屏東縣政府掌握事證，認定廠方公共危險物品超過管制數量、未完整提供化學品種類等，也未指派專人協助現場救災，合計重罰新台幣240萬元，

案發後，屏檢著手偵辦，認為明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠、鄭姓協理因涉刑法過失致死等罪嫌重大，分別諭知600萬、500萬元交保及450萬元交保。（編輯：蕭博文）1130129

#屏檢
#明揚
#劉安晧
#呂英誠
#明揚大火
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