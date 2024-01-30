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屏東工廠爆炸
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明揚存放化學品超量30倍 放置環境差致爆炸起火

2024/1/30 13:25（1/30 15:32 更新）
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明揚公司屏東工廠去年9月發生爆炸。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）明揚公司屏東工廠爆炸，屏檢經偵辦認定，明揚未依規定存放生產高爾夫球主要原料C40-P架橋劑且數量超量30倍，放置環境不佳，導致蓄熱溫度升高引發爆炸起火。

台灣屏東地方檢察署今天上午舉行明揚公司爆炸偵結記者會，依過失致死等罪嫌起訴明揚國際科技公司董事長劉安晧、總經理呂英誠共6名幹部，因漠視工安數據、犯後狡辯卸責未見悔意等，分別求處有期徒刑5年不等刑期。

屏檢指出，C40-P架橋劑是生產高爾夫球的主要原料之一，依安全資料表載明為有機過氧化物，包裝紙箱印有火焰標誌，具有危險性，應放置在室溫攝氏30度以下通風環境，且存放數量管制量為100公斤。

屏檢強調，明揚為求生產方便及效率，將C40-P架橋劑置放在室溫超過攝氏30度且通風不良的一般原物料倉庫，並與其他易燃原物料併放；去年9月22日案發當天，C40-P架橋劑存放量高達3000公斤，遠超過存放管制量30倍。

屏檢表示，C40-P架橋劑因存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，因分解所產生揮發性氣體，將塑膠袋撐破，氣體連同C40-P粉狀物粉塵散出，紙箱溫度高到外覆保鮮膜因熱破洞，當天下午6時因蓄熱高溫產生大量白煙冒出，進而引發爆炸及起火燃燒。

明揚公司在去年9月22日爆炸起火，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。（編輯：郭諭儒）1130130

#屏檢
#明揚國際科技公司
#劉安晧
#明揚公司
#呂英誠
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