政院提修法 業者危險物品申報不實可罰500萬

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（中央社記者賴于榛台北14日電）為強化業者消防責任，行政院會今天通過經濟部重行擬具的「工廠管理輔導法」相關修正草案，業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰。

去年屏東明揚工廠大火後，政院陸續送出攸關警消籌組協會，及課予業者責任相關修法，但因立法院屆期不續審，行政院會今天通過經濟部重行擬具的「工廠管理輔導法」第28條之14、第31條、第39條條文修正草案。

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根據草案，業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰。經濟部指出，草案可讓工廠負責人重視並肩負起危險物品的申報責任，以利防災及救災工作事前部署與預演，減少意外災害造成的損失。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時表示，行政院長陳建仁會中表示，此案將送立法院審議，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協商，早日完成修法程序，且經濟部等相關部會未來應督導地方政府，積極執行工廠危險物品的管理與稽查工作。（編輯：林興盟）1130314