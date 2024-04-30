汽修廠大火釀2死 房東判刑1年4月、廠長判8月

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）台北市北投區一家汽修鐵皮工廠火警釀2死。士院認為，藍姓房東、梁姓汽修廠長疏於維護電源設備，且未注意招牌阻礙救災，今天依過失致死罪各別判處藍男1年4月、梁男8月徒刑。

台北市北投區明德路一家汽車維修鐵皮工廠，民國108年8月13日凌晨發生火警，消防人員於汽修廠2樓臥室尋獲劉姓姊妹檔，2人送醫急救不治。

檢警查出，藍姓男子為鐵皮屋1樓的實際所有人，汽修廠廠長梁姓男子，於93年間向藍男承租鐵皮屋1樓作為經營汽修廠使用。

士林地檢署起訴指出，案發當天凌晨，鐵皮屋1樓室內配線短路引燃周邊可燃物而起火，且汽修廠公司招牌遮蔽緊急出入口而影響消防人員滅火、搜救，導致住在鐵皮屋2樓的2人死亡，依過失致人於死罪起訴藍男、梁男。

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士林地方法院判決指出，藍男出租鐵皮屋1樓牟利，卻疏於注意室內配線、電源線路等設備維護；梁男則疏於注意公司招牌設置不得影響消防人員搜救、滅火及逃生，導致2名被害人不幸身亡，造成被害人家屬悲痛萬分，應予非難。

士院審酌藍男、梁男犯後始終否認犯行，藍男迄今未與被害人家屬達成和解或取得諒解，梁男則已給付被害人家屬新台幣185萬元，分別判處1年4月、8月徒刑。可上訴。（編輯：李錫璋）1130430