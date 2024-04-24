明揚爆炸案首開庭 員工：身心嚴重受創盼從重量刑

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）明揚公司爆炸釀10死、逾百人輕重傷，今天在屏東地院首度進行準備程序庭。有7名被害人及家屬出庭，其中有員工向法官表示，歷經7次手術身心嚴重受創，希望從重量刑。

去年9月22日，明揚國際科技公司位於屏東廠房爆炸意外，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署偵辦發現案發當天，明揚公司C40-P架橋劑存放數量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火。屏東地檢署依過失致死等罪起訴前董事長劉安晧等6名幹部，今天在屏東地方法院準備程序庭首度開庭。

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法官今天審問遭起訴時任生管課倉管組的林姓組長，他向法官表示，自己工作內容是巡檢一般倉庫原物料收發有無異常，案發前也沒有看過架橋劑安全資料表，無從知道其危險性，因此「不認有疏失也不認罪」。

受傷的林姓員工今天出庭的向法官表示，歷經7次手術身心嚴重受創，不管有沒有和解，都希望能從重量刑。黃姓員工告訴中央社記者，爆炸後因吸入性嗆傷，病程變化被診斷嗅覺喪失，甚至患有恐慌症，看到有工程在施工都感到無比害怕。（編輯：孫承武）1130424