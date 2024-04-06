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高捷岡山車站通車測試啟動 預計5月初勘

2024/4/6 09:45（4/6 10:06 更新）
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高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站6日開始執行通車試運轉測試，預計5月辦理初勘，朝6月試營運目標邁進。（高雄捷運局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月6日
高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站6日開始執行通車試運轉測試，預計5月辦理初勘，朝6月試營運目標邁進。（高雄捷運局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月6日
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄捷運今年6月底將向北延伸至RK1岡山車站，高市捷運工程局表示，岡山路竹延伸線RK1岡山車站今天開始執行通車試運轉測試，預計5月辦理初勘，朝6月試營運目標邁進。

捷運局今天發布新聞稿表示，RK1岡山車站今天開始執行通車試運轉測試，依大眾捷運系統履勘作業要點驗證整體系統符合營運需求安全可靠度。

RK1岡山車站通車試運轉測試期間，北上列車自R3站發車行駛載客至R24南岡山站，於R24站執行車廂清車作業後，續向北行駛至RK1站進行試運轉測試；南下列車則從RK1站不載客發車行駛至R24站載客後續行駛至R3站，不影響既有高雄捷運紅線營運，請搭乘民眾配合工作人員引導於R24站上下車。

捷運局表示，捷運工程團隊經日以繼夜努力，透過一連串系統整合測試項目測試，確認整體捷運機電系統整合已順利完成，並於今日展開下一階段試運轉測試，以檢核確認符合初履勘作業要點規定要件，辦理初、履勘作業。

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高雄捷運岡山路竹延伸線為高雄市府重大建設，預期將串連沿線高科技、光電及半導體產業鏈，更帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口。

岡山路竹延伸線今年中通車至RK1岡山車站，全線通車後岡山將成為北高雄地區全方位轉運中心，更深入服務大岡山、路竹、湖內地區民眾運輸需求；高雄捷運路網持續推進，除提供更便捷大眾運輸服務，也將帶動周邊地區發展。（編輯：張銘坤）1130406

#高雄捷運
#岡山
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