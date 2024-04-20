高捷岡山車站完成試運轉測試 預計5月初勘

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄捷運今年6月底將向北延伸至RK1岡山車站，高雄市捷運局表示，RK1站已完成試運轉測試，結果達到辦理初勘規定；22日起將進行初履勘檢查前置準備作業，預計5月上旬初勘。

岡山路竹延伸線RK1岡山車站本月6日開始執行通車試運轉測試，捷運局今天發布新聞稿表示，測試結果符合規定，已依大眾捷運系統履勘作業要點，完成連續7天以上系統穩定性測試並提出報告，後續辦理初、履勘。

捷運局表示，RK1岡山車站通車試運轉，按未來通車初期營運班表進行測試，依營運班表營運時間上午5時55分至凌晨0時55分，尖峰時間以4至6分鐘班距、離峰時間8分鐘班距方式，模擬正常營運狀況。

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捷運局指出，岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，這項市政目標達成，預期服務服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口。

捷運局同時於沿線捷運場站全面展開聯合開發，預估更可滿足沿線科技產業居住需求，提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利科技大城，落實行政院南部半導體「S廊帶」建設，形塑大高雄未來藍圖。（編輯：孫承武）1130420