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高市仁武區爭取捷運路網 市府：已納入評估範圍

2024/3/17 15:49
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市仁武區人口持續成長，有民眾近期在網路發起連署，希望市府能打造仁武區捷運路網。市府捷運局回應表示，仁武區捷運已納入評估範圍，預計今年底完成規劃評估報告。

有民眾近期在「公共政策網路參與平台」提案，希望高雄市政府打造仁武區捷運路網。提案指出，仁武區人口稠密卻沒有一條捷運經過，是當地居民心中的痛。

提案表示，希望能規劃一條捷運路線，起於大樹區台鐵九曲堂車站，行經義大世界、仁雄路、鼎力路、河堤路和裕誠路等，最後抵達輕軌凱旋公園站。此外，也盼市府評估黃線捷運延伸至後庄車站的可行性及必要性。

民眾於2月3日提案，2月6日通過檢核，進入網路連署附議階段，獲得2226人附議，突破門檻，3月4日提案通過，市府於3月12日給予回應說明。

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捷運局回應表示，捷運局於民國104年完成「高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業顧問服務案」，已規劃有捷運後續路線「燕巢高鐵線」及「楠梓五甲線」2線行經仁武區。

捷運局110年起辦理高雄市大眾捷運系統整體路網評估，除針對104年原規劃整體路網路線進行檢討更新，並將最新都市規劃與地區發展需求一併納入評估。仁武區捷運已納入整體路網評估範圍，預計113年底完成規劃評估報告。（編輯：黃世雅）1130317

#仁武區
#捷運
#捷運局
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