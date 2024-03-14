張善政：機捷資產移轉和車廂採購 與交通部達共識

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市長張善政今天說，與交通部達成共識，機捷資產將會以約新台幣10億元的經費移轉給桃市府；機捷車廂採購案將分階段進行，現階段採納政院版本，下階段會爭取更多經費支持。

立法院交通委員會今天到桃園市視察交通重大計畫，張善政也與交通部開會商討桃捷資產點交及添購新車規劃、桃捷綠線延伸大溪可行性研究、板龍快速道路、新梅龍快速道路、國道3號新增八德交流道建設經費，及生活圈6號道路補助等重大計畫案。

張善政會後陪同交通部長王國材等人前往桃園軌道願景館，考察桃園車站鐵路地下化進度與文資保護辦理情形，以及桃園廣一停車場興建計畫進度。

張善政表示，與交通部初步針對各項議案做成決議、共識，桃園機場捷運部分，為達到管用合一的政策目標，後續機捷資產將會以約10億元的經費移轉給桃園市政府。

張善政也說，機捷整體電聯車採購案將分階段進行，第一階段以6列直達車、4列普通車，共10列車廂為採購目標，由中央補助直達車84%購車經費，實際負擔比例中央及市府各約50%；現階段將採納行政院版本，但下一階段仍會在車廂數量與經費比例上，繼續爭取中央更多的支持。

張善政表示，桃園車站路段鐵路地下化工程有望於今年7月順利發包，針對其中可能遇到的文資保存問題，市府將以捷運綠線G07站文資議題處理經驗協助鐵道局，讓相關文資保存工作及工程更順利。

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王國材表示，交通部相當支持桃園市各項交通重大建設，透過今天視察各項議案，皆有初步決議並取得共識，對於桃園未來的交通建設計畫，交通部會盡力給予最大的支持。

交通部也允諾，待桃市府在4月底提交捷運綠線延伸大溪計劃修正報告書後，會協助加速審查程序，儘速轉行政院審議；目前正在辦理「板龍快速道路」及「新梅龍快速道路」的可行性評估前置作業，兩案預計115年完成；國道3號新增八德交流道及生活圈六號道路經費補助案部分，將協處編號道路送審程序的部分。（編輯：張銘坤）1130314