桃園市將增設100處YouBike場站 舊系統10月退場

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長張善政今天表示，雖然桃園引進YouBike 2.0系統時程較晚，但1.0舊系統預計10月全面退場，交通局說，桃園共有1萬645輛YouBike投入服務，今年將以增設100處場站為目標。

張善政下午主持市政會議，聽取交通局「桃園公共自行車2.0系統拆轉及新設整體規劃」專題報告表示，YouBike公共自行車的推動為市民的生活帶來便利，是非常有感的政策，未來請交通局與觀旅局配合，提升桃園各觀光節點的YouBike普及率。

交通局長張新福表示，民眾對於2.0系統接受程度良好，每輛車每天使用周轉率約5至6次，較1.0系統每輛車每天約2至2.5次高，YouBike2.0E電輔車每輛車每天使用率更達7至10次，顯示民眾使用意願相當高。

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張新福說，目前桃園市共有1萬645輛YouBike投入服務，熱門場站尖峰時間更採「人車駐點」方式，隨時補充車輛或空出車位，同時請廠商開發主動通報系統，監測前50大站點缺車缺位情形，今年將以增設100處YouBike場站為目標，預計117年完成全市750處公共自行車場站的目標。

交通局表示，桃園市去年11月開始辦理雙系統拆轉作業，並陸續分區啟用YouBike 2.0新系統服務，目前桃園全市417處公共自行車場站，都在1月19日完成第一階段拆轉工作，採「雙系統」營運模式，2月1日市府也推出YouBike 2.0E電輔車車型服務，讓民眾依需求選擇更適合的車型。（編輯：張銘坤）1130314