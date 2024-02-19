解決客運缺工 桃園市大客車駕駛專案計畫報名開跑

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市政府為解決司機缺工問題，與7 家客運業者簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，桃園市政府交通局今天表示，首梯次開放50人報名，預計3月起開班受訓。

交通局局長張新福說，報名受訓就能領基本薪資和學習津貼，原住民和新住民更可加碼，完訓還有獎金，5個月就能領約新台幣20萬元，原住民和新住民領約25萬元，就業滿1年更加碼里程碑獎金2萬元、滿3年再6萬元，藉此鼓勵駕駛員留任服務。此外還有新增保險、新住民職場適應課程和加碼補助儲蓄保險等。

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交通局表示，細究駕駛荒原因發現是考照門檻高、會面臨5個月薪水空窗期，人才都是同業間流動，至今仍面臨272名司機缺額、占全市駕駛人數27%，市府盼透過計畫打破過去取得駕照才能應徵限制，挖掘潛在駕駛。經統計第一梯次已有31人報名參加，預計3月起開班受訓，最快8月即可上線服務。

交通局指出，市府計畫招募20歲至64歲的待業民眾，並符合取得普通小客車駕駛執照滿2年以上等資格，可在2月底前攜帶駕照及身分證至就業職訓服務處及17處就業服務據點洽詢，經評估核可將依專案職缺志願順序媒合客運業者面試，目標在2年內招募培訓200名大客車司機。（編輯：張銘坤）1130219