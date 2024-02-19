竹市垃圾焚化廠整改 提升垃圾處理量能

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）竹市府今天說，垃圾焚化廠已逾23年，多數設備老舊常發生設備故障需停爐搶修，目前進行整改工程階段，目標朝每天可進行處理680公噸的垃圾量，提升垃圾處理量能。

新竹市政府今天透過新聞資料指出，竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠），從建廠營運已逾23年，也是竹市唯一大型廢棄物處理設施，但因長年操作運轉，多數設備皆已老舊，常有故障停爐搶修情形，因此進行焚化廠升級整備工程，已於今年1月底完成主體工程並點火起爐，將持續汰舊換新維持設備穩定度。

環保局長江盛任向中央社記者表示，去年11月竹市垃圾焚化廠進入停爐施工階段，包含地磅、垃圾吊車、空氣冷凝風扇、分散式控制系統及爐管等，從施工前貯坑準備期至各項目單機測試後完成起爐共歷時4個月。

江盛任說，在整修期間除相關單位配合事業廢棄物進廠管制外，環保局加強進廠垃圾落地檢查與稽查，以確保焚化廠升級整備工程施作時，貯坑空間及垃圾轉運量能足以負荷，維持竹市家戶垃圾正常收受。

江盛任表示，竹市焚化廠大部分設備已於今年1月底完成升級優化，並於春節前恢復運轉，目前正進行後續整改工程階段，朝目標能每天處理680公噸的垃圾。

他指出，民眾應在生活中隨手做好資源回收，減少垃圾製造機會，環保愛地球、做好垃圾分類，邀請民眾用行動守護家園，落實源頭減量，共創低碳淨零綠生活。（編輯：張銘坤）1130219