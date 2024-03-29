高捷O10/Y18衛武營站聯開案 公告招商

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高市捷運局今公告高捷橘線O10/Y18衛武營站土地開發案徵求投資人，由於優越區位與雙捷運交會轉乘優勢，可望成為南台首個雙捷運共構聯合開發案，打造高雄東區新門戶地標建物。

高雄市副市長林欽榮表示，O10/Y18基地形狀方整，正臨衛武營國家藝術中心，以及衛武營都會公園近70公頃綠地，從國道1號高速公路下來3分鐘即可抵達，具橘線、黃線雙捷共構優勢。前(111)年公告期間不動產市場投資氛圍保守，這次務實通盤檢討全案招標條件，考量開發量體逾8萬坪，為兼顧開發彈性，全案分東、西兩側基地招商，可單獨投標，也可複式投標整體規劃設計，保留基地規模彈性，是這次招商條件一項重大變革。

高雄市捷運局長吳義隆說，全案基地面積1.8公頃(5450坪)，位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，鄰近鳳山生活圈。基地開發可結合周邊包括衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展，區位條件優異。

依捷運局資料，全案都市計畫屬第5種商業區(建蔽率70%、容積率840%)，以及交通用地(建蔽率40%、容積率400%)，得作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館及景觀住宅等使用，預估投資金額約新台幣210億元，至少創造350億元開發價值。

在兼顧投資人合理利潤財務可行前提下，這次招商條件其他重點變革。包括土地所有人分收比例調整至30%(第1標)，符合開發財務可行性及市場期待。放寬商業使用樓地板面積限制，並以地面層設置為原則，符合開發產品定位。

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配合不動產開發市場狀況與高雄聯開成功經驗，放寬部分申請資格限制，讓更多投資人得參與開發，創造競爭優勢。權利價值權利金改採得由投資人彈性提出計畫，以兼顧全案開發量體規模與投資人投入資金需求。

捷運局新聞稿表示，O10/Y18有獨特藝文特色及永久綠意景觀，同時高捷黃線預定117年底完工通車，未來透過完善地下聯通通道開發大樓、兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaPort，配合鳳山地區發展計畫，開發榮景可期，值得預先投資布局。（編輯：孫承武）1130329