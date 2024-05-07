楠梓R20後勁站聯開案評選 鑲揚偕福裕獲最優申請人

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高市捷運局今天公布「高捷紅線R20後勁站土地開發案」開發建議書綜合評選結果，由鑲揚國際開發及福裕事業合組申請團隊獲選最優申請人，取得投資權，將興建2棟住辦及住商大樓。

高雄市捷運局今天發布新聞稿指出，「高雄市大眾捷運系統紅線R20後勁站土地開發案」開發建議書綜合評選作業結果出爐，由鑲揚國際開發有限公司及福裕事業股份有限公司合組申請團隊獲選最優申請人，取得此案投資權。

這項開發案找來日本知名建築師隈研吾操刀，並命名為R20楠梓科技之星，開發量體為地下5層，地上2棟分別為16、24層的住辦及住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公。

捷運局長吳義隆表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第三園區及國道交流道，基地具備優異區位條件並享有產業成長所帶動的人口紅利。

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捷運局說明，此案基地面積約1658坪、建蔽率60%、容積率420%，開發後市府分回的樓地板將部分作為楠梓第二行政中心，除便利民眾洽公並可提升辦公環境品質；申請人也承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，實踐綠色永續辦公室。

捷運局指出，目前正進行全市捷運及輕軌沿線潛力開發地盤點，已推出的招商案件，包括已簽約O13、Y10案、已評選完竣RK1案，及公告招商中的Y15等案；未來將陸續推出更多聯開計畫，包括岡山RK1站（東基地）及O9技擊館站等。（編輯：陳仁華）1130507