高捷RK1站土地開發評選 達麗建設取得開發投資權

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）投資金額達新台幣27.15億元的高捷岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案，高市府公布評選結果由達麗建設出線，未來具三鐵共構優勢，23層住商大樓打造岡山站前新地標。

高雄市政府捷運局22日辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案」開發建議書綜合評選作業，評選結果由達麗建設事業股份有限公司出線。

依申請提案內容顯示，全案預估投資額達27.15億元，開發量體為地下4層、地上23層住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，打造岡山站前新地標。

捷運局資料，RK1站西基地位於台鐵岡山火車站及捷運RK1站西側，基地面積約3498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%。

捷運局長吳義隆說，基地緊鄰台鐵岡山站、捷運RK1站及岡山轉運站，具「三鐵共構」區位優勢，加上RK1站預定6月通車，後續透過跨站天橋銜接台鐵岡山車站的後站地區，享有絕佳交通優勢，也是全案能獲得多家在地建築投資廠商青睞主因。

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捷運局新聞稿表示，在中央擘劃南部半導體「S廊帶」政策構想下，全案為北高雄科技走廊中極具指標性、也是北高第1件捷運聯開案。後續仍將以公平、公正、公開及友善招商立場，把關全市捷運聯合開發案開發成果。

捷運局目前持續盤點全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，除上個月底簽約的O13、Y10二案，以及正在進行審標作業的R20案，公告招商案還有Y15、O10/Y18衛武營站等2案指標個案。未來將陸續推出岡山RK1(東基地)及O9技擊館站等交通節點、具區位優勢的開發基地。（編輯：孫承武）1130424