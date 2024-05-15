明揚開庭前董事長認無過失 盼解除限制出境禁令

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（中央社屏東縣15日電）明揚公司爆炸釀重大傷亡，屏東地院今天庭審前董事長劉安晧，他強調，職責是管理董事會運作及金流，工安均有專人管理，不認罪盼解除限制出境禁令；是否延長禁令，法官將另開庭裁定。

針對明揚爆炸案，屏東地檢署依過失致死等罪嫌，起訴前董事長劉安晧等6名幹部，陸續已庭訊時任生管課倉管組長林靄宏、時任生管課副課長阮世昌、時任工安課長王志成、時任製造處協理鄭紹廷、前總經理呂英誠，今天進行第6次準備程序庭，庭訊劉安晧。

劉安晧向法官表示，明揚分層負責管理，董事長的主要職務是董事會運作、金流管控等，原物料採購、儲放、工安均委託專人管理，自己並無過失；因還有工作上需要，希望法官能夠解除出海、出境管制。

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劉安晧委任律師說，明揚受災件共有330件，當中315件已談完和解，和解率高達95.45%；尚未和解的15件中，有9件還在訴訟中，其中還有1件近日應能達成和解，足見對於這件案子的積極度。

對於劉安晧提出解除限制出境要求，檢察官指出，所有被告都否認犯行，全部都說分層負責，且案件需要密集審理，有限制出境必要；法官表示，解除限制出境與否，將再開庭審理。（編輯：黃世雅）1130515