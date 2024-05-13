明揚案開庭 罹難者家屬斥「一句不知道就撇清責任」

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）明揚公司爆炸釀重大傷亡，屏東地院今天庭訊前總經理呂英誠，他稱公司有逾千種原物料，依業務分層辦理制度，不知道C40-P有何不當之處；罹難者家屬慟斥，公司各級幹部「一句不知道就撇清責任」。

針對明揚爆炸案，屏東地檢署依過失致死等罪嫌，起訴前董事長劉安晧等6名幹部，已庭訊時任生管課倉管組長林靄宏、時任生管課副課長阮世昌、時任工安課長王志成、時任製造處協理鄭紹廷，今天在屏東地方法院進行第5次準備程序庭，庭訊呂英誠。

呂英誠向法官表示，從民國109年6月到明揚公司任總經理，主要處理公司營運、海外客戶業務及未來發展策略，各單位業務分層辦理，且公司倉庫內原物料超過1280種，這樣情況下，不可能察覺某種原物料有無符合規定。

呂英誠說，C40-P架橋劑從請購、採購、進貨到倉儲管理等規劃，公司都有專業部門處理，也未向他回報C40-P的任何情況，不知道C40-P有不當之處，也不清楚公司原物料是有一定危險性的物品。

呂英誠委任律師認為，大型企業專業分工精細，以現代經營趨勢，講求效率、尊重專業，若要經營管理人事必躬親、樣樣精通，是窒礙難行。

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因爆炸罹難的朱姓員工姊姊今天到庭並表示，從爆炸案發生後，每名幹部都說不知道C40-P有危險、不知道管制量、不知道擺放位置、不知道特性，身為管理階層「一句不知道就撇清所有責任」，不知道主管們晚上是否睡得著，希望法官從重量刑。

去年9月22日，明揚國際科技公司位於屏東廠房爆炸意外，屏東地檢署偵辦發現案發當天，明揚公司架橋劑存放數量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火，釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。（編輯：陳仁華）1130513