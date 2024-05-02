勞動部職安署：訂定減災計畫 防止營造業墜落職災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）防止營造業墜落職災，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉今天說，勞動部將今年設定為「營造業墜落打擊年」，並訂定減災策進計畫，也請檢查機構提升檢查、裁罰及停工強度等。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤質詢提到，根據2022年勞動檢查統計年報指出，當年職災死亡共320人，營建業達156人、占48.7%，是近5年最高，而重大職災的類型中，墜落、滾落占48%。

李昆澤表示，至於重大職災原因分析，44%為不安全動作與設備兼具、21%為不安全設備、31%為不安全動作，而因為不安全設備或動作而罹難人數高達96%。

鄒子廉提到，勞動部為提升公共工程的職業安全衛生管理水準，落實職業安全衛生法令規定，除要求勞動檢查機構加強對公共工程監督檢查以外，並建立跨機關減災平台，積極與部會合作，引導工程主辦機關重視工安。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於相關重點作為，鄒子廉說，包括加強公共工程監督檢查、建立職場減災跨機關合作平台、推廣加強公共工程職業安全衛生管理作業要點、訂定營造工程風險評估技術指引、強化重大公共工程施工安全審查機制、協助工程主管機關建立施工安全選商機制，以及舉辦優良工程金安獎選拔及表揚。

鄒子廉表示，統計歷年營造業重大職災，墜落均占災害類型之首，每年造成約百人死亡，占營造業整體重大職災近7成，而勞動部將今年設定為營造業墜落打擊年，並訂定減災策進計畫，請檢查機構提升檢查、裁罰及停工強度之外，並與營造工程主管機關及營造業相關公（工）會團體合作，共同打擊營造墜落職災。（編輯：蘇志宗）1130502