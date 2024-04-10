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花蓮地震砂卡礑女性罹難者採DNA確認身分 疑似另一遺體搜救中

2024/4/10 15:26（4/10 15:35 更新）
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花蓮強震造成嚴重死傷，搜救人員10日進駐砂卡礑步道，經過簡單祭拜後，以束帶吊起巨石，將被壓埋的女性死者移出，送往花蓮殯儀館確認身分。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
花蓮強震造成嚴重死傷，搜救人員10日進駐砂卡礑步道，經過簡單祭拜後，以束帶吊起巨石，將被壓埋的女性死者移出，送往花蓮殯儀館確認身分。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震進入第8天，重型機具進駐砂卡礑步道，在步道0.5公里處陸續將1女1男罹難者移置，因遺體腐爛嚴重疑游家大女兒，將採DNA辨認；另外，附近疑有其他罹難者遺體。

花蓮強震造成太魯閣砂卡礑步道多處大崩壁，仍有5人失聯，2名罹難者身分待DNA確認，為搜救重點區域。

特搜人員5日在砂卡礑步道0.5公里處大崩壁尋獲疑為游姓男子與11歲大女兒1男1女遺體，但遭大石塊重壓無法移出。上午重型機具進駐將石塊搬起，特搜人員上午11時許將女性罹難者移出送花蓮殯儀館，由於遺體腐爛嚴重，家屬難以辨識，將由法醫採檢DNA比對，鑑定結果需1至2天。

另外，距離女性罹難者位置不遠處，另具疑為游姓男子的男性遺體只有下半身露出，身上堆疊多個巨大石塊，特搜人員仍嘗試疑移出。

據現場搜救人員指出，距離步道入口0.5公里「味道很重」，女性罹難者遺體移出後「下方有很多蒼蠅在飛」，懷疑附近有其他罹難者。目前包括游妻、8歲兒子、5歲女兒3人仍失聯待尋。

至於失聯的新加坡夫妻兩人，有目擊者指認在距離入口1.8公里處大水管附近見過，搜救人員今天派出6人3犬前往搜救，截至下午2時仍無所獲。（編輯：郭諭儒）1130410

重機具10日上午進入太魯閣砂卡礑，開挖前，搜救人員準備紙錢、香燭先依傳統習俗拜拜，希望開挖順利。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
重機具10日上午進入太魯閣砂卡礑，開挖前，搜救人員準備紙錢、香燭先依傳統習俗拜拜，希望開挖順利。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月10日
影片來源：中央社南部地方組
#花蓮地震
#花蓮縣
#砂卡礑步道
#花蓮殯儀館
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