新加坡夫妻砂卡礑失聯 遊客：地震後轉頭就不見人

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，五間屋王姓農友今天指出，有受困遊客轉述在大水管跟新加坡夫妻聊天，地震後轉頭就不見人「100%肯定就在大水管崩塌處」。

五間屋王姓農民在砂卡礑步道種植山蘇跟養雞，他告訴媒體，地震發生前太太騎摩托車出去，有遇到游姓一家5口跟胡姓女子，進入砂卡礑隧道後就遇到地震。

王姓農友今天到花蓮縣消防局一大隊新秀分隊協助通報地震當天情形，他表示，地震後回到五間屋附近工寮，發現有遊客多人受困，更有外籍人士當場嚇得失神「好像靈魂出竅」，連提供的水、食物也不吃不喝。

他與會說英語的遊客溝通還原地震當時狀況，依這名外籍遊客轉述，走到大水管（步道1.8公里處）遇到新加坡夫妻還短暫交談，才剛道別就遇到地震，對方躲在石柱下躲避落石，正想轉頭找新加坡夫妻已不見人影。王姓農友肯定「新加坡夫妻100%一定是受困在大水管大崩壁區域」。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，新加坡夫妻搜救熱點目前劃定範圍在0.5至1.8公里處，出動6人3犬搜尋。由於迄今現場大範圍都沒聞到遺臭體味飄出，現場特搜人員認同王姓農友看法，研判可能遭埋位置很深。（編輯：孫承武）1130410